Мечта о сцене юной жительницы Карелии исполнится благодаря главе республики

Юные жители республики получили подарки от Артура Парфенчикова.

Артур Парфенчиков исполнит мечту юной жительницы Карелии о сцене, сообщили на официальном портале республики.

В преддверии новогодних праздников российское движение детей и молодежи «Движение Первых» запустило всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Она проходит по инициативе президента страны ежегодно.

Каждый декабрь в акции участвует и глава Карелии Артур Парфенчиков. В этом году руководитель региона отправил новогодние подарки детям из Пряжинского района республики и Васильевского района Запорожской области, являющегося подшефной территорией Карелии.

«Канун Нового года — время волшебства и исполнения самых сокровенных желаний, а еще возможность подарить детям ощущение зимней сказки. Поэтому члены Правительства Карелии каждый год с большим удовольствием принимают участие во всероссийской «Елке желаний», — отметил Артур Парфенчиков. «Хочу пожелать всем детям Карелии побольше радостных и счастливых моментов в жизни, успехов в учебе, творчестве и спорте, пусть ваши мечты исполняются», — добавил руководитель региона.

Игрушечный вертолет, книги, футбольный мяч, набор для творчества, настольные игры и плюшевого дракона — символ грядущего года — передал от Артура Парфенчикова маленькому Эльдару из села Скельки Васильевского района заместитель главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков.

Пятилетний Эльдар — сирота, живет вместе с бабушкой. Он искренне обрадовался новогодним гостинцам из Карелии. В источнике отметили, что члены правительства республики отправили в Васильевский район подарки 43 детям. Юные россияне получили наборы для творчества, конструкторы, футбольные мячи и другой спортивный инвентарь, конструкторы, акустические колонки, игрушки и одежду — пожелания детей традиционно были размещены на новогодних шарах «Елки желаний».

Подарки от главы Карелии получили и юные жители республики. В этом году гостинцы передали многодетной семье из поселка Чална. Трехлетний Антон с малых лет увлекается техникой — машинами и мотоциклами. В подарок от руководителя региона он получил детский электромобиль.

Десятилетняя Нелли с удовольствием помогает по хозяйству родителям, а на Новый год она очень хотела получить велосипед. Теперь Нелли — счастливая обладательница двухколесного средства передвижения. Горный велосипед от главы Карелии девочке передали Дед Мороз и Снегурочка.

Сестре Антона и Нелли Екатерине 13 лет и она мечтает о сцене. Девушка увлекается танцами, вязанием, ходит в театральную студию. На Новый год она мечтала выступить на сцене перед зрителями.

Директор Кукольного театра Карелии Любовь Васильева пригласила Екатерину на республиканский театральный фестиваль «Куклантида». Она лично приехала в Пряжинский район и рассказала о своей работе.

Традиционный фестиваль пройдет в республике в июне, а до этого для Екатерины организуют театральные курсы и мастер-классы по вокалу, сценической речи, актерскому мастерству. А уже летом она сможет выступить дуэтом с профессиональным актером или в моноспектакле на ежегодном театральном фестивале.

Как отметили в источнике, впервые акция «Елка желаний» состоялась в 2018 году. С тех пор она объединяет тысячи людей со всей России, готовых творить добрые дела.

Присоединяются к инициативе и члены правительства, главы субъектов страны, представители бизнеса и все желающие сделать доброе дело в канун Нового года.

Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Ёлка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот, а с 2022 года такая возможность появилась и у детей от 3 до 17 лет, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Благодаря акции граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания.

Желающие поделиться теплом накануне праздников еще могут успеть присоединиться к акции. Для этого организаторы предусмотрели, в том числе онлайн-формат проведения. Возможность принять участие виртуально доступна на сайте елкажеланий.рф.