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Мечта об идеальном доме становится реальностью: в ТРК "ЛОТОС PLAZA" открылся гипермаркет посуды и товаров для дома "DОММО"

Новости. Экономика
17:00, 27 Ноября 2020
фото: © ТРК ЛОТОС PLAZA
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Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы ее дом и кухня, где она воплощает в жизнь очередной кулинарный шедевр, были не только удобными и функциональными, но и безупречно красивыми и уютными.

Стены были украшены красивыми картинами и элегантными часами, на полках расположились оригинальные статуэтки и шкатулки, все вещи были аккуратно сложены на своих местах, в дизайнерской вазе благоухали цветы, кастрюли и сковородки на кухне сияли чистотой, а стильная посуда еще больше разыгрывала аппетит.

Для того, чтобы эти желания сбывались как можно скорее, ТРК "ЛОТОС PLAZA" открыл новый магазин товаров для дома и интерьера "DОММО", где также представлен огромный ассортимент посуды.

Многочисленные предметы декора помогут вам с легкостью менять стиль дома от ретро до хай-тека и авангарда, а также станут отличными подарками, какой бы ни был повод. Посуда из нержавеющей стали, фарфоровые чайные и кофейные сервизы, хрустальные фужеры и бокалы, компактные емкости для хранения и многое другое также порадую вас своим разнообразием.

А если вам захочется вдохнуть в свою квартиру еще больше новогоднего настроения и почувствовать приближение главного праздника года, то в "DОММО" вас встретит невероятно большой выбор великолепных украшений, сувениров и праздничного декора. С таким выбором новогодняя ночь обязательно наполнится чудесами!

"DОММО" предлагает своим покупателям изделия только от известных немецких, российских и французских производителей, гарантирующих как исключительное качество, так и разнообразие стилей.

В честь открытия гипермаркет дарит всем первым покупателям карты лояльности и подарки, поэтому обязательно загляните в "DОММО" – и вы точно получите мощный заряд новогоднего настроения и вдохновения! Ждем вас ежедневно с 10 до 22 часов в новом гипермаркете "DОММО" – ТРК "ЛОТОС PLAZA", "Мебель холл", 1-й этаж.

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