Мечтавший что-нибудь украсть житель Петрозаводска сломал стену в гаражном кооперативе

Полиция Петрозаводска раскрыла преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о преступлении в одном из гаражно-строительных кооперативов города. Неизвестный сломал стену и забрался в бокс, принадлежащий 39-летнему горожанину. Но украсть он ничего не успел — злоумышленника спугнули свидетель.

Полицейские выяснили личность подозреваемого — им оказался 42-летний ранее судимый за кражи местный житель.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование преступления продолжается.