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Мечтавший о чистой воде житель Карелии стал жертвой мошенников

Новости. Криминал
18:20, 06 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com / Natee Meepian

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Полиция проверяет очередной случай мошенничества в интернете, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 43-летний местный житель, ставший жертвой мошенничества. По его словам, он имел представление, как действуют мошенники, но не думал, что сам станет их жертвой.

Мужчина нашел в интернете сайт, где планировал купить фильтр для комплексной очистки воды. Сайт подозрений у жителя Карелии не вызвал, хотя проверка настоящих отзывов о компании показала жалобы на нее.

Тем не менее, мужчина заказал фильтр за 50 тысяч рублей. Узнав, что получил скидку в две с половиной тысячи, мужчина ввел данные банковской карты на предложенный посторонний сайт. Сделав это, он обнаружил списание почти 49 тысяч рублей и стал ждать доставки. Однако трек-номер не поступил, по номеру телефона, указанному на сайте, никто не отвечал, контактный адрес электронной почты оказался заблокирован. Догадавшись, что обманут, гражданин заблокировал банковскую карту, с помощью которой оплачивал товар.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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