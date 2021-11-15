Мечтавший о достойной работе житель Петрозаводска перевел мошеннику 230 тысяч рублей

Петрозаводчанина обманули под предлогом трудоустройства, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о мошенничестве от 46-летнего горожанина.

Мужчина откликнулся на объявление о вакансии. Его якобы разместила крупная крупная иностранная компания, занимающаяся золотодобычей. Предложение обещало соискателям выгодные условия контракта, оплачиваемый переезд, проживание, достойную заработную плату. Для помощи и сопровождения во время трудоустройства заявителю перезвонил неизвестный, представившийся агентом компании. Без оформления договора об оказании посреднических услуг, лже-агент выманивал деньги на оплату различных организационных услуг и документов.

Надеясь в будущем окупить вложенные деньги, петрозаводчанин перевел в общей сложности 230 тысяч рублей.

После того, как звонки прекратились, а телефон «представителя организации» оказался выключенным, мужчина понял, что общался с мошенником. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства инцидента.