Мечту маленького Андрея исполнили полицейские из Пряжи

Первоклассник мечтал познакомиться с настоящими полицейскими и побывать в салоне патрульного автомобиля.
Январским днём госавтоинспекторы встретились с мечтателем. Они пригласили пряжинца в Отделение, подарили тематическую игрушку, познакомили с работой структурных подразделений. Особенно понравилось Андрею автопутешествие с дорожными полицейскими по улицам посёлка и шанс вместе с ними принять участие в эпизоде регулирования дорожного движения.
Андрея давно интересует всё, что связано с работой органов внутренних дел. Теперь он знает, в каких условиях несут службу те, кто носит погоны, как работают спецсигналы на полицейском транспорте, а заодно ему напомнили, в какой степени важно соблюдать правила дорожного движения.
Пряжинские полицейские надеются, что участник акции «Елка желаний» поделится с друзьями новыми знаниями. Кстати, первоклассник очень хотел, чтобы именно в школе увидели, в каком необычном проекте он принял участие.
