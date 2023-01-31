Мечты сбываются: сбор на велосипед-тренажер для маленькой жительницы Петрозаводска закрыт

Читатели «Столицы на Онего» помогли исполнить мечту маленькой Миланы, которой очень нужен был велосипед-тренажер, чтобы встать на ножки.

Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске живет маленькая девочка Милана, у которой ДЦП, и к своим 5 годам она перенесла огромное количество операций и реабилитаций, но, несмотря ни на что, у нее есть шанс научиться ходить.

Помочь встать на ножки может велосипед-тренажер, который стоит 68 тысяч рублей. Для семьи Миланы эта сумма неподъемная, поэтому был организован сбор.

На утро 26 февраля из 68 тысяч было собрано лишь 22, но после публикации «Столицы на Онего» дела пошли в гору.

«Дорогие наши дарители! В нашей группе сегодня отличный день, сбор идёт на ура!», - написала мама Миланы днем в воскресенье, 26 февраля, а поздно вечером и вовсе сообщила о закрытии сбора. 27 февраля у Миланы день рждения, и благодаря всем неравнодушным людям малышка на свое 5-летие сможет получить желанный подарок.

«Благодаря вам, дорогие наши помощники, мы закрываем сбор! Завтра у пуговки день рождения и это для нас очень радостный день, что денежки на велосипед собраны к её первому маленькому юбилею! Всем-всем спасибо! Кто поддержал нас финансово, репостами, добрым словом! Завтра мы также приступаем к курсу реабилитации в детской городской больнице Петрозаводска, будем разрабатывать суставы, достигать новых навыков и побеждать болезнь!» - написала мама Миланы.