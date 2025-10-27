Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

Россельхоздазор провел мониторнг предприятий, которые фасуют привезенный из других регионов мед.
У крупнейшего в регионе предприятия вновь выявлено несоответствие информации в документах самому меду. Так, в гречишном меде из Алтайского края не подтвердилось наличие доминирующих пыльцевых зерен гречихи. А в документах на сырье для производства липового меда не содержалось сведений о количественных показателях пыльцы липы.
— Исследования на содержание доминирующих пыльцевых зерен растения-медоноса необходимо, чтобы подтвердить его ботаническое происхождение. Без таких исследований невозможно подтвердить, является ли мед «липовый» и «гречишный» таковым, — уточнили в Россельхознадзоре Карелии.
Были выявлены нарушения и у других организаций, занимающихся производством меда. У кого-то отсутствовали данные о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. То есть нет гарантии, что при приготовлении блюд будет использован именно ценный продукт — мед, а не его заменитель-суррогат. Еще у двух предпринимателей в ветеринарных сопроводительных документах отсутствовали сведения о сырье, что не позволяет подтвердить качество и безопасность продукции.
В целом мониторинг показал снижение регистрируемых нарушений, касающихся отсутствия исследований на видовую принадлежность меда, однако о полном устранении проблем в этой сфере говорить рано.Все предприниматели получили предостережения.
Ранее сообщалось, что из продажи изъяли 250 килограммов некачественного карельского меда.