Мёд особенно порадовал посетителей осенней ярмарки в Суоярви

Местные жители отметили осенний праздник Кегри полезными покупками, угощениями и общением в теплой атмосфере.

Осенняя ярмарка «Кегри» прошла в минувшую субботу в Суоярви. На ней был широко представлен мёд разных сортов в основном от местных производителей, сообщили в паблике Суоярвский муниципальный округ.

Жителям Суоярви особенно понравился мед с пасеки Евгения Торопцова. Некоторые специально приехали купить полезный продукт у него.

Спросом пользовалась и свежая рыба, выращенная в хозяйстве Сергея Леккиева из села Вешкелицы.

Кроме того, было много капусты, моркови, картофеля, свеклы. Это лето выдалось на овощи особенно урожайным. На ярмарке продавали мясо от фермеров из Сортавалы и белорусские продукты.

Местные жители с удовольствием покупали саженцы. На ярмарке можно было согреться безалкогольным глинтвейном, чаем и угоститься традиционной карельской выпечкой. А самодеятельные артисты из Эссойлы, Суоеки, Вешкелицы и Суоярви создавали праздничное настроение.