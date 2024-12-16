Медаль «За отвагу» вручили участнику СВО из Карелии, приехавшему домой в отпуск

Участнику специальной военной операции из Калевальского района вручили государственную награду.

О вручении земляку медали «За отвагу» рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Калевальского района Наталья Федорова.



Василий — участник специальной военной операции.



Эта государственная награда Российской Федерации вручается за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни.



Василий был мобилизован в сентябре 2022 года. Сейчас он дома, в отпуске, рядом — родные люди, любимая мама, рассказала Наталья Федорова.



«Во время встречи мы говорили о разном. Василий рассказывал о некоторых эпизодах армейской жизни. Удивительно, но там, „за ленточкой“, он даже встретил своего одноклассника», — отметила глава администрации Калевальского района.



Наталья Федорова пожелала земляку и его маме здоровья и терпения. «Пусть у вас все будет хорошо!» — добавила она.