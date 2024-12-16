здоровье работа экология
реклама на сайте
«Баренц Групп» предлагает квартиры в самом центре Петрозаводска в беспроцентную рассрочку от застройщика
16.12.2024 16:18
В Заонежье нашли уникальную реликвию староверов
Сегодня 08:20

Медаль «За отвагу» вручили участнику СВО из Карелии, приехавшему домой в отпуск

Новости. Общество
15:20, 17 Декабря 2024
фото: © Наталья Фёдорова / VK

Новости партнеров

Участнику специальной военной операции из Калевальского района вручили государственную награду.

О вручении земляку медали «За отвагу» рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Калевальского района Наталья Федорова.

Василий — участник специальной военной операции.

Эта государственная награда Российской Федерации вручается за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Василий был мобилизован в сентябре 2022 года. Сейчас он дома, в отпуске, рядом — родные люди, любимая мама, рассказала Наталья Федорова.

«Во время встречи мы говорили о разном. Василий рассказывал о некоторых эпизодах армейской жизни. Удивительно, но там, „за ленточкой“, он даже встретил своего одноклассника», — отметила глава администрации Калевальского района.

Наталья Федорова пожелала земляку и его маме здоровья и  терпения. «Пусть у вас все будет хорошо!» — добавила она.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
12.12.2024, 22:00
В России зафиксировали рекордный рост цен
15.12.2024, 22:00
Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России
14.12.2024, 11:52
«Драматические последствия для Земли»: мощнее миллиардов атомных бомб ожидается вспышка на Солнце
13.12.2024, 18:45
В Карелии ушла из жизни Надежда Рыжова

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.