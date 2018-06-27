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Новости. Общество
16:14, 27 Июня 2018

Медалистам Петрозаводска вручили заслуженные награды

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Золотые медали заработали больше сотни выпускников.

Во Дворце творчества детей и юношества 27 июня прошла торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей "Надежда Петрозаводска" выпускникам общеобразовательных учреждений карельской столицы. Гостями праздника стали учителя, директора школ, родители выпускников.

- Впереди у вас интересная и насыщенная жизнь. Я уверена, что вы выберете направление по душе и в дальнейшем сможете воплотить все задуманное на благо города Петрозаводска, Республики Карелия или бескрайних просторов нашей Родины, - сказала глава города Ирина Мирошник.

В 2018 году в Петрозаводске 120 медалистов: 103 выпускника заработали золотые медали, 17 – серебряные.

В 2018 году единые государственные экзамены по 13 дисциплинам сдавали 1446 школьников Петрозаводска. Среди них есть шесть человек, получивших максимальную оценку – 100 баллов. Наивысший балл по русскому языку получили Софья Грачева (гимназия №30), Ольга Москалева (средняя школа №3), Амина Данилова (средняя школа №3), Сергей Блинов (гимназия №17). Выпускница Ломоносовской гимназии Юлия Акишина заработала 100 баллов по химии, а Назар Волков из средней школы №34 – по истории. Им были вручены благодарственные письма администрации Петрозаводска.

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