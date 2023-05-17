Медиахолдинг «Столицы на Онего» бьёт рекорды посещаемости

В эпоху смартфонов лучший способ заявить о себе – разместить рекламу в большом медиа.

Безоговорочным лидером медиаиндустрии Карелии уже больше 20 лет остаётся издание «Столица на Онего». Дополняют флагмана республиканской прессы как старейшее СМИ «МК в Карелии», так и новые игроки на медиарынке — «Фактор новости» и «Вести Карелии» (Про жизнь и кошелёк). Образуя медиахолдинг, все четыре издания охватывают едва ли не половину интернет-аудитории в республике.

Как медиахолдингу удается достигать верхних позиций в рейтингах региональной прессы, и что он может предложить рекламодателям, читайте здесь.