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Медик из Карелии призвала вакцинироваться от ковида на праздниках (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:33, 27 Декабря 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК / скриншот видео

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Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №1 Юлия Слепцова предложила жителям республики пройти вакцинацию от коронавируса на новогодних праздниках.

Об этом Юлия Слепцова заявила в своем обращении, которое опубликовано на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«Наши пункты вакцинанции абсолютно бесплатны, работают в удобном для вас режиме. Мы работаем все праздники. Пожалуйста, приходите к нам и давайте будем вакцинироваться, так как сейчас очень сложная эпидемиологическая обстановка, каждый день выявляются около 200 человек, зараженных COVID-19. Также уже наши друзья в Норвегии, соседи, так скажем, наши, страдают от нового штамма „Омикрон“. Мы тоже ждем этот штамм, готовимся к нему. Поэтому, пожалуйста, очень просим вас мы, как все медицинские работники, вакцинироваться от COVID-19», — заявила Юлия Слепцова.

Ранее сообщалось, что в Карелии подтверждена смерть от коронавируса еще пяти пациентов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Критик театральный
2021-12-27 11:33:28
А что выбор вакцин появился? Файзер привезли?
кир
2021-12-27 10:43:22
Бесполезно призывать - наши люди не лыком шиты. :)
Гость
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