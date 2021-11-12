Медик из Карелии призвала вакцинироваться от ковида на праздниках (ВИДЕО)

Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №1 Юлия Слепцова предложила жителям республики пройти вакцинацию от коронавируса на новогодних праздниках.

Об этом Юлия Слепцова заявила в своем обращении, которое опубликовано на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«Наши пункты вакцинанции абсолютно бесплатны, работают в удобном для вас режиме. Мы работаем все праздники. Пожалуйста, приходите к нам и давайте будем вакцинироваться, так как сейчас очень сложная эпидемиологическая обстановка, каждый день выявляются около 200 человек, зараженных COVID-19. Также уже наши друзья в Норвегии, соседи, так скажем, наши, страдают от нового штамма „Омикрон“. Мы тоже ждем этот штамм, готовимся к нему. Поэтому, пожалуйста, очень просим вас мы, как все медицинские работники, вакцинироваться от COVID-19», — заявила Юлия Слепцова.

Ранее сообщалось, что в Карелии подтверждена смерть от коронавируса еще пяти пациентов.