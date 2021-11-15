Медик из Карелии заявила об опасности, исходящей от непривитых горожан

Заместитель главного врача Лоухской ЦРБ Анна Хорошкевич заявила, что невакцинированные люди подвергают опасности родных и близких.

Анна Хорошкевич рассказала, что жители, которые не сделали прививку от ковида, могут представлять опасность для окружающих. Медик пригласила людей не пункты вакцинации. Обращение врача опубликовано на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова в соцсети.

«Уровень заболеваемости сохраняется высоким. И мы видим, как тяжело протекает заболевание у невакцинированных пациентов, имеющих хронические заболевания, у лиц старшей возрастной группы. Невакцинированный подвергает опасности своих детей, родных и близких. Дорогие жители и гости Лоухского района, мы призываем вас подумать о необходимости вакцинации и ревакцинации. И приглашаем вас на пункты вакцинации в поселках Лоухи, Чупа, Пяозерский, Кестеньга. По другим населенным пунктам нашего района работает выездная бригада ФАП. Берегите себя и ваших близких», — заявила Хорошкевич.