890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
В Петрозаводске эвакуировали школу после звонка об опасном предмете (ФОТО)
08.12.2021 14:22
Водитель в Петрозаводске рассказал, как догнал пьяную автоледи и после драки сдал ее ГИБДД (ВИДЕО) 5
Сегодня 09:07
Учебное заведение из Петрозаводска признали лучшим лицеем России 2
08.12.2021 17:20
Опасные предметы не были обнаружены в эвакуированной школе Петрозаводска 1
08.12.2021 15:15

Медик из Карелии заявила об опасности, исходящей от непривитых горожан

Новости. Общество
09:38, 09 Декабря 2021
фото: Михаил Охлопков / ВК / скриншот

Новости партнеров

Заместитель главного врача Лоухской ЦРБ Анна Хорошкевич заявила, что невакцинированные люди подвергают опасности родных и близких.

Анна Хорошкевич рассказала, что жители, которые не сделали прививку от ковида, могут представлять опасность для окружающих. Медик пригласила людей не пункты вакцинации. Обращение врача опубликовано на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова в соцсети.

«Уровень заболеваемости сохраняется высоким. И мы видим, как тяжело протекает заболевание у невакцинированных пациентов, имеющих хронические заболевания, у лиц старшей возрастной группы. Невакцинированный подвергает опасности своих детей, родных и близких. Дорогие жители и гости Лоухского района, мы призываем вас подумать о необходимости вакцинации и ревакцинации. И приглашаем вас на пункты вакцинации в поселках Лоухи, Чупа, Пяозерский, Кестеньга. По другим населенным пунктам нашего района работает выездная бригада ФАП. Берегите себя и ваших близких», — заявила Хорошкевич.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Макс Степаненко
2021-12-09 13:09:00
А про вакцинированных что молчит? Они ещё больше заразы разносят!
Zim
2021-12-09 13:02:52
«В случае заражения вакцинированные распространяют вирус на протяжении гораздо более короткого времени, чем все остальные инфицированные.
В тех редких случаях, когда человек заражается после полного курса вакцинации, у него гораздо меньше вирусная нагрузка – количество вирусов в носу и горле, поэтому и другие при заражении от него получают гораздо меньшую «дозу» инфекции. Чем меньше вирусов у вас в носоглотке, тем меньше вероятность, что вы заразите других.»

«Не привитый также может представлять опасность и для привитого. Вдруг один другому прямо в лицо чихнет?
Большая доза возбудителя, попавшая в организм вакцинированного, может, в частности, вызвать так называемый прорыв иммунитета. Так что вероятность заражения есть и для вакцинированных.»

«И ещё, те, кто еще не сделал прививку, способствуют распространению мутировавшего варианта коронавируса.
Мутации вируса появляются там, где еще невелико число привитых людей и где проживает большое число людей на маленькой территории».

Может проблема в том, что у нас одни не могут внимательно читать, а другие четко излагать?
Hовый
2021-12-09 12:24:25
Кто не понял, тот поймет (с) Р. А. Кадыров.
Негодяй
2021-12-09 11:40:11
Врачи, которые знают только один диагноз, лично для меня представляют гораздо большую опасность.
Leopol'd
2021-12-09 11:05:50
Вот зачем наши чиновники заставляют позориться медиков?!
Профессионалы выступают с заранее написанными текстами, а даже мы, профаны, понимаем, что это бред! Но позорятся медики, а не чиновники, что подсунули эти примитивные агитки.
Zim
2021-12-09 11:42:23
Leopol'd, а что Вас не устраивает в выступлении? Как Вы поняли, что это бред? Можете. аргументы привести?
drug
2021-12-09 12:13:53
Zim, что жители, которые не сделали прививку от ковида, могут представлять опасность для окружающих.
Привитые в том числе могут разносить вирусы
Zim
2021-12-09 12:47:15
drug, а что она сказала, что привитые не могут разносить?
И наоборот, что по Вашему не привитые безлопастных?
Zim
2021-12-09 12:37:36
drug, а что врач разве это оспаривала?
User
2021-12-09 11:20:10
Leopol'd, зачем заставляют чиновники - предельно понятно. Не понятно зачем соглашаются позориться медики, вбрасывать учителя, выстраиваться в очереди бюджетники...
избиратель
2021-12-09 11:17:20
Leopol'd, +++++++++++= и так понятно , что бездари , поэтому и вакцинация плохо идёт .
User
2021-12-09 11:03:24
"Неправда, что после прививки нельзя забеременеть. Все беременеют, и женщины, и мужчины!" (с)депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.
drug
2021-12-09 10:39:29
Анна Хорошкевич простите, но вынужден с вами не согласиться.
Вы же человек с медицинским образованием, неужели у медиков до сих пор сохранилось мракобесие ?
Непривитый человек возможно будет болеть тяжелее, тут я согласен с вами, но не более того.
А привитые и непривитые могут быть носителями любого вируса.
Даже сейчас у медиков нет гарантии, что привитые защищены от нового вируса "омикрон", а сколько вирусов еще будет.
Время покажет.
Zim
2021-12-09 11:48:37
drug, а с каким именно утверждением врача Вы не согласны?
drug
2021-12-09 12:12:59
Zim, .....что жители, которые не сделали прививку от ковида, могут представлять опасность для окружающих (1 абзац).
Zim
2021-12-09 12:40:16
drug, т.е. Вы полагаете, что они не могут представлять опасности для окружающих? Так?
Неравнодушный
2021-12-09 10:30:18
Вообще-то все опасны, от вакцинированного тоже можно заразиться.
Zim
2021-12-09 11:50:31
Неравнодушный, это Вы к чему сказали?
drug
2021-12-09 12:14:36
Zim, у вас только вопросы ко всем, а свое мнение есть ?
Zim
2021-12-09 12:42:27
drug, может прежде чем нужно понять, а с чем собственно не согласны Вы?
Неравнодушный
2021-12-09 11:56:21
Zim, к тому, чтобы все мыли руки и держали дистанцию, к чему ещё-то?
Zim
2021-12-09 12:19:33
Неравнодушный, ну ещё наверное пользовались бы масками?
nae
2021-12-09 10:19:00
А в чем опасность то? Какие то внятные есть аргументы или бездоказательное шельмование невакцинированных это такой тренд и хайп сезона?
Изя
2021-12-09 10:01:59
Ну явно бредит . :)
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

Аналитика

08.12.2021 09:11
Тема недели
QR-коды, которые раскололи общество 17
На площадке Общественной палаты прошла бурная дискуссия по законопроектам, которые предполагают введение QR-кодов.
Ни детского сада, ни памятника 8
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 5
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 18
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»