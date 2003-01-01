Медик из Петрозаводска стал «Заслуженным врачом Российской Федерации»

Александр Васьков посвятил профессии почти 50 лет.

Высококвалифицированный врач-невролог Александр Васьков удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Об этом сообщил на странице глава Карелии Артур Парфенчиков.



Александр Александрович Васьков посвятил медицине почти 50 лет, пройдя путь от санитара и медбрата до заведующего отделением острых нарушений мозгового кровообращения в Республиканской больнице имени Баранова. Под его руководством в регионе начали применять современные методы диагностики и лечения сосудистых патологий, а также проводить высокотехнологичные нейрохирургические операции. Благодаря этому многие пациенты после инсульта получают шанс не только вернуться к повседневной жизни, но и восстановиться для работы.



Артур Парфенчиков отметил, что заслуги Александра Васькова — это пример верности профессии и подлинного служения людям.

Ранее Заслуженного учителя из Карелии наградили почетным знаком.