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Медик предлагал лечить коронавирус с помощью «мертвой воды»

Новости. Общество
22:00, 20 Января 2022
фото: pixabay.com / cromaconceptovisual

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С хакасским врачом, предлагавшим лечиться от COVID-19 «мертвой водой», проведут беседу.

С врачом из Хакасии, который выдавал в рецептах рекомендации по лечению «мертвой водой», проведут разъяснительную беседу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения республики.

Ранее в сети были размещены снимки рецепта от терапевта из Хакасии. В рекомендации, в частности, предлагалось лечиться от коронавируса «мертвой водой» и не мыться семь дней. Вместе с рецептом был опубликован снимок «мертвой воды» для ингаляций. Кроме того, отмечалось, что другому пациенту тот же врач советовал лечить температуру магнитотерапией, а именно водить магнитом с припаянными крышками от банок около горла и носа.

«Подобный факт, действительно, был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа. Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы», — говорится в Telegram-канале минздрава.

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