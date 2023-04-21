Медик рассказал о страшных признаках отравления грибами

«Тихая» охота в России началась, а с ней и возможные отравления грибами, сообщили в Минздраве Карелии.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети перечислил признаки отравления грибами.



Вот они:



резкая головная боль;



сильная тошнота, приступы рвоты;



колющие боли в области живота, кишечника;



обильный жидкий стул;



нарушение нормального зрения;



сильная жажда и обезвоживание организма;



хриплый голос;



судороги конечностей;



слабость и обильное потоотделение;



слабый, еле прощупываемый пульс;



«В особо тяжелых случаях холодеют пальцы, стопы ног, кожа приобретает синеватый оттенок, температура тела может опуститься до 36-35 градусов», - заметил министр.



По его словам, при отравлении грибами первые симптомы могут проявиться уже через полтора-два часа после употребления грибов.



«Однако, если симптомы отравления появились значительно позже, например через 6-22 часов, то, вероятнее всего, это свидетельствует об отравлении особо ядовитыми грибами (бледная поганка, мухомор). Угроза здоровью в таком случае еще более велика», - заявил Охлопков.



Как отметил министр, при отравлении, в первую очередь, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, или, по возможности, доставить пострадавшего в ближайшую больницу.



До приезда врачей нужно постараться оказать первую помощь больному, а именно промыть ему желудок.



«Для этого дайте выпить три раза по два стакана воды комнатной температуры, а затем вызовите рвоту», - сказал глава карельского Минздрава.



По его словам, после промывания желудка, можно дать адсорбент. А чтобы в организме не было обезвоживания, пострадавшему необходимо пить как можно больше жидкости: минеральной негазированной или охлажденной кипяченой воды.



«Обеспечьте больному покой. Уложите его на кровать в прохладном помещении. Если знобит – укутайте. Если есть остатки грибов, то их не следует выбрасывать. Нужно передать их медикам, чтобы они могли точно определить, каким именно видом грибов человек отравился, и применить соответствующее лечение. Необходимо узнать у пострадавшего, кто вместе с ним употреблял эти грибы в пищу, и рассказать об этом доктору», - рассказал Охлопков.



Как правило, в случаях отравлений грибами необходимо лечение в условиях стационара.