Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
В жилом комплексе «Флотилия» удобные кладовые будут располагаться рядом с квартирами
09.06.2023 16:25

Медик рассказал о страшных признаках отравления грибами

Новости. Общество
00:10, 13 Июня 2023
фото: © Михаил Охлопков/ВК

Новости партнеров

«Тихая» охота в России началась, а с ней и возможные отравления грибами, сообщили в Минздраве Карелии.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети перечислил признаки отравления грибами.

Вот они:

резкая головная боль;

сильная тошнота, приступы рвоты;

 колющие боли в области живота, кишечника;

 обильный жидкий стул;

нарушение нормального зрения;

сильная жажда и обезвоживание организма;

хриплый голос;

судороги конечностей;

слабость и обильное потоотделение;

слабый, еле прощупываемый пульс;

«В особо тяжелых случаях холодеют пальцы, стопы ног, кожа приобретает синеватый оттенок, температура тела может опуститься до 36-35 градусов», - заметил министр.

По его словам, при отравлении грибами первые симптомы могут проявиться уже через полтора-два часа после употребления грибов.

«Однако, если симптомы отравления появились значительно позже, например через 6-22 часов, то, вероятнее всего, это свидетельствует об отравлении особо ядовитыми грибами (бледная поганка, мухомор). Угроза здоровью в таком случае еще более велика», - заявил Охлопков.

Как отметил министр, при отравлении, в первую очередь, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, или, по возможности, доставить пострадавшего в ближайшую больницу.

До приезда врачей нужно постараться оказать первую помощь больному, а именно промыть ему желудок.

«Для этого дайте выпить три раза по два стакана воды комнатной температуры, а затем вызовите рвоту», - сказал глава карельского Минздрава.

По его словам, после промывания желудка, можно дать адсорбент. А чтобы в организме не было обезвоживания, пострадавшему необходимо пить как можно больше жидкости: минеральной негазированной или охлажденной кипяченой воды.

«Обеспечьте больному покой. Уложите его на кровать в прохладном помещении. Если знобит – укутайте. Если есть остатки грибов, то их не следует выбрасывать. Нужно передать их медикам, чтобы они могли точно определить, каким именно видом грибов человек отравился, и применить соответствующее лечение. Необходимо узнать у пострадавшего, кто вместе с ним употреблял эти грибы в пищу, и рассказать об этом доктору», - рассказал Охлопков.

Как правило, в случаях отравлений грибами необходимо лечение в условиях стационара.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2023, 20:30
«Отношение очень сильно испортилось»: эксперт рассказал, какие страны Европы выдают визы россиянам
10.06.2023, 17:20
Известного врача из Карелии насмерть сбил 18-летний спортсмен
12.06.2023, 11:00
Пенсии в России проиндексируют два раза за один год
06.06.2023, 13:44
Популярная рок-группа из Петрозаводска оскандалилась из-за кавера
08.06.2023, 12:36
Популярный ведущий Первого канала едва не лишился глаз на съемках в Карелии
07.06.2023, 07:25
В Финляндии рассказали, сколько теперь стоит автостраховка для россиян, въезжающих в Евросоюз

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.