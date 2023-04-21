Медик рассказал о страшных признаках отравления грибами

«Тихая» охота в России началась, а с ней и возможные отравления грибами, сообщили в Минздраве Карелии.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети перечислил признаки отравления грибами.
Вот они:
резкая головная боль;
сильная тошнота, приступы рвоты;
колющие боли в области живота, кишечника;
обильный жидкий стул;
нарушение нормального зрения;
сильная жажда и обезвоживание организма;
хриплый голос;
судороги конечностей;
слабость и обильное потоотделение;
слабый, еле прощупываемый пульс;
«В особо тяжелых случаях холодеют пальцы, стопы ног, кожа приобретает синеватый оттенок, температура тела может опуститься до 36-35 градусов», - заметил министр.
По его словам, при отравлении грибами первые симптомы могут проявиться уже через полтора-два часа после употребления грибов.
«Однако, если симптомы отравления появились значительно позже, например через 6-22 часов, то, вероятнее всего, это свидетельствует об отравлении особо ядовитыми грибами (бледная поганка, мухомор). Угроза здоровью в таком случае еще более велика», - заявил Охлопков.
Как отметил министр, при отравлении, в первую очередь, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, или, по возможности, доставить пострадавшего в ближайшую больницу.
До приезда врачей нужно постараться оказать первую помощь больному, а именно промыть ему желудок.
«Для этого дайте выпить три раза по два стакана воды комнатной температуры, а затем вызовите рвоту», - сказал глава карельского Минздрава.
По его словам, после промывания желудка, можно дать адсорбент. А чтобы в организме не было обезвоживания, пострадавшему необходимо пить как можно больше жидкости: минеральной негазированной или охлажденной кипяченой воды.
«Обеспечьте больному покой. Уложите его на кровать в прохладном помещении. Если знобит – укутайте. Если есть остатки грибов, то их не следует выбрасывать. Нужно передать их медикам, чтобы они могли точно определить, каким именно видом грибов человек отравился, и применить соответствующее лечение. Необходимо узнать у пострадавшего, кто вместе с ним употреблял эти грибы в пищу, и рассказать об этом доктору», - рассказал Охлопков.
Как правило, в случаях отравлений грибами необходимо лечение в условиях стационара.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание