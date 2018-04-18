Медик рассказал, стоит ли заниматься сексом перед соревнованиями

Специалист в области спортивной медицины и врач-хирург Александр Мудрецов рассказал, стоит ли заниматься сексом перед важными спортивными соревнованиями.

Об этом сообщает "Советский спорт". Издание приводит в пример, что боксер Мохаммед Али прекращал половые контакты за 2-3 месяца до боя, считая, что может потерять в силе, реакции и агрессии, а бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи рассказывала, что настроиться на бой ей, наоборот, помогают интимные отношения. В итоге она покинула UFC после двух поражений.

"Для начала моя личная точка зрения, основанная на опыте работы с профессиональными спортсменами. От секса перед важными соревнованиями или – как в нашем случае – перед тяжелой тренировкой лучше воздержаться", – привел свое мнение Мудрецов.

По его словам, секс, стимулирующий выброс "гормонов счастья" и сам по себе являющийся физической нагрузкой, может повлиять на рабочие качества спортсмена.

"А именно – способен сделать его чуть менее энергичным, собранным, замотивированным и, если хотите, по-спортивному злым", – сказал специалист.

Тем не менее он уточнил, что вопрос о влиянии половых отношений на успехи спортсменов остается открытым, отмечает РЕН.