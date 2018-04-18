Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 18 Апреля 2018

Медик рассказал, стоит ли заниматься сексом перед соревнованиями

По теме

Российские туристы с 1 мая смогут посещать китайский остров Хайнань без виз
18.04.18 22:00
Поклонники в ужасе от вида Билана
18.04.18 21:30
Назван самый бедный регион России
18.04.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Специалист в области спортивной медицины и врач-хирург Александр Мудрецов рассказал, стоит ли заниматься сексом перед важными спортивными соревнованиями.

Об этом сообщает "Советский спорт". Издание приводит в пример, что боксер Мохаммед Али прекращал половые контакты за 2-3 месяца до боя, считая, что может потерять в силе, реакции и агрессии, а бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи рассказывала, что настроиться на бой ей, наоборот, помогают интимные отношения. В итоге она покинула UFC после двух поражений.

"Для начала моя личная точка зрения, основанная на опыте работы с профессиональными спортсменами. От секса перед важными соревнованиями или – как в нашем случае – перед тяжелой тренировкой лучше воздержаться", – привел свое мнение Мудрецов.

По его словам, секс, стимулирующий выброс "гормонов счастья" и сам по себе являющийся физической нагрузкой, может повлиять на рабочие качества спортсмена.

"А именно – способен сделать его чуть менее энергичным, собранным, замотивированным и, если хотите, по-спортивному злым", – сказал специалист.

Тем не менее он уточнил, что вопрос о влиянии половых отношений на успехи спортсменов остается открытым, отмечает РЕН.

По теме

Российские туристы с 1 мая смогут посещать китайский остров Хайнань без виз
18.04.18 22:00
Поклонники в ужасе от вида Билана
18.04.18 21:30
Назван самый бедный регион России
18.04.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома

Аналитика

18.04.2018 15:16
Обществоведение
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 1
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Пять вопросов о "Долине зайцев" в Карелии
16.04.2018 10:06
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2018 12:48
Личное мнение
Девять признаков плохой площадки автошколы
Мало кто, записываясь учиться на права, задумывается нед тем, что очень большую долю от общего времени занятий будет проводить на учебной площадке автошколы. А стоило бы!
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 5
17.04.2018 08:52
Готовь "сани" к лету
16.04.2018 15:06
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»