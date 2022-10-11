Медикаменты из Карелии бойцы возьмут в зону спецоперации (ВИДЕО)

Личный состав медпункта мотострелкового полка из воинской части в Ленинградской области поблагодарил медицинские организации Карелии за помощь.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал видео, которое бойцы воинской части в Ленинградской области адресовали медицинским организациям Карелии.

Они поблагодарили за присланные медикаменты и инструменты.

«Две машины с медицинскими препаратами и оборудованием на прошлой неделе направили военным медикам в Сертолово. Ценный груз сформирован так, как попросил начальник медчасти, который раньше руководил одной из наших центральных районных больниц и имеет опыт участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе, — сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. — Наши бойцы возьмут медикаменты, расходные материалы и медицинский инструментарий с собой, когда отправятся в зону спецоперации».