Медики Карелии начнут получать социальные выплаты от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей с февраля

Отделение Соцфонда России по Карелии в феврале начнет предоставлять специальную социальную выплату медицинским работникам.

В карельском Отделения Соцфонда напомнили, новая выплата с января 2023 года положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории работников и вида медицинской организации.

«Оператором выплаты определен Социальный фонд России, при этом средства будут предоставляться на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию Социальному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически», - говорится в сообщении Отделении.

Выплаты будут перечислены в течение 7 рабочих дней после того, как медорганизация сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля.