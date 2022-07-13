Медики Карелии оказали помощь жителям 53 стран

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал статистику по оказанию помощи иностранцам в учреждениях здравоохранения республики.

В 2022 году 3 860 иностранных граждан обратились за медицинской помощью в Карелии. Пациентами оказались жители 53 стран. Среди гостей выделяются граждане Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Перу, Кубы, США, Замбии и Японии. Об этом пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков н своей странице в соцсети.

«51 человек получил лечение в условиях круглосуточного и дневного стационара, остальным оказана амбулаторная помощь. 89% иностранцев, обратившихся за медицинской помощью в наши амбулатории и стационары, — это граждане стран СНГ», - пишет глава Минздрава.

Чаще всего в карельские поликлиники обращаются граждане Казахстана и Финляндии, в среднем 80 человек. На третьем месте Китай, 53 гражданина этого государства обратились за помощью в этом году.