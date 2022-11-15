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Медики Карелии продолжат получать дополнительные выплаты за выявление онкологии

Новости. Общество
08:20, 12 Декабря 2022
фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

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Правительство РФ направит финансирование на выплаты медицинским работникам за раннее выявление онкологии.

Как сообщается на сайте правительства РФ, в 2023 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания у пациентов в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Распоряжение о распределении на эти цели средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Карелия получит на дополнительные выплаты 209,4 тыс. рублей. Всего же на эти цели регионам выделено 53984,6 тыс. рублей.

«При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам», - объясняют в правительстве порядок выплат.

Доплаты медики получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда есть шансы на эффективное лечение.

Ранее сообщалось, с января медики в первичном звене здравоохранения начнут получат дополнительные выплаты.

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