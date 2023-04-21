Медики Карелии рассказали, как работать за ноутбуком и сохранить спину

Центр общественного здоровья Карелии поделился несколькими советами правильной работы за ноутбуком.

В сообществе «Центр общественного здоровья Карелии» рассказали, как правильно сидеть за ноутбуком, чтобы не болела спина.



Во-первых, считают медики, нужно использовать отдельные клавиатуру и мышь на основном рабочем месте. Ноутбук необходимо установить на подставку, чтобы экран находился на уровне глаз.



«Не ставьте ноутбук на колени. Расположите его на столе или тумбочке — главное, чтобы была опора для рук. Делайте перерывы. Хотя бы два раза в час отвлекайтесь от работы и двигайтесь по пять минут», - советуют специалисты.



Нужно научиться правильно сидеть за рабочим столом, убедиться, что стол и стул соответствуют вашему росту, а до необходимых в работе вещей можно легко дотянуться.



«Уберите руку от лица, выпрямитесь и отрегулируйте осанку.

Найдите подставку для ноутбука и дополнительную клавиатуру, даже если у вас ничего не болит», - сказано в обращении.



Боли в спине, шее и плечах нарастают постепенно, а лечатся с трудом, предупредили медики.