Медики констатировали смерть: мужчину без признаков жизни достали из озера в Петрозаводске

Мужчину без признаков жизни увидели очевидцы в Онежском озере в Петрозаводске, реанимация не помогла.
О гибели человека сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.
В пятницу, 2 августа, в 19.55 поступило сообщение о том, что в Петрозаводске, недалеко от берега Онежского озера, был обнаружен человек без признаков жизни. Тело мужчины увидели очевидцы.
На место от МЧС Карелии выезжали 11 человек на 3 единицах техники.
Спасатели достали мужчину из воды. До прибытия бригады скорой медицинской помощи они проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, приехавшие медики констатировали смерть.
Обстоятельства произошедшего предстоит установить полиции.
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