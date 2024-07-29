Медики констатировали смерть: мужчину без признаков жизни достали из озера в Петрозаводске

Мужчину без признаков жизни увидели очевидцы в Онежском озере в Петрозаводске, реанимация не помогла.

О гибели человека сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

В пятницу, 2 августа, в 19.55 поступило сообщение о том, что в Петрозаводске, недалеко от берега Онежского озера, был обнаружен человек без признаков жизни. Тело мужчины увидели очевидцы.



На место от МЧС Карелии выезжали 11 человек на 3 единицах техники.

Спасатели достали мужчину из воды. До прибытия бригады скорой медицинской помощи они проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, приехавшие медики констатировали смерть.



Обстоятельства произошедшего предстоит установить полиции.