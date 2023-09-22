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Медики назвали продукт для омоложения сердца

Новости. Общество
00:10, 25 Сентября 2023
фото: © iStockphoto

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Специалисты рассказали о полезном завтраке, который насытит надолго и принесет пользу здоровью.

Сердечно-сосудистые заболевания не первый год лидируют в списках самых распространенных причин преждевременной смертности в мире, сообщили на портале doctorpiter.ru.

Ученые давно выяснили, что некоторые продукты помогают укрепить здоровье этой системы и продлить жизнь. 

«Обратите внимание на овес. Обычная овсяная каша с утра насытит вас до обеда. А еще в ней множество витаминов, минералов, полезных антиоксидантов и пищевых волокон. Именно благодаря своему составу продукт помогает буквально омолодить ваше сердце», — говорится в сообщении.

Одна из главных угроз для вашего сердца — высокий уровень «плохого» холестерина. Это состояние провоцирует воспаление сосудов, вызывает повреждение тканей, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

В овсе содержится бета-глюкан, который как раз помогает понизить уровень «плохого» холестерина. Ученые выяснили, что всего три грамма бета-глюкана помогают улучшить здоровье.

Другая распространенная проблема, связанная с сердечно-сосудистой системой, — высокое артериальное давление. Овес помогает решить и эту проблему, его полезно есть при гипертонии.

Кроме того, у этого продукта высокая питательная ценность при низкой калорийности: на 100 грамм продукта есть всего 68 калорий. Овсяная каша даст продолжительное чувство сытости и поможет не переедать.

Также бета-глюкан растворяется в желудке человека и улучшает пищеварение. А клетчатка в составе овса помогает переваривать пищу и предотвращает запоры. У пациентов с сахарным диабетом овсянка помогает снизить уровень сахара в крови.

Наконец, ученые выяснили, что употребление овса в раннем возрасте может защитить детей от развития астмы. Еще, благодаря витамину С в составе, овсяная каша сделает кожу гладкой и увлажненной, поскольку аскорбиновая кислота участвует в синтезе коллагена, главного белка красоты.


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