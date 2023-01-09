Медики оказали помощь водителю и пассажиру из легковушки, смятой камневозом в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о пострадавших в жестком ДТП на улице Лыжной.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД республики, по предварительным данным, два человека из автомобиля «ВАЗ-210014», попавшем под большегруз на улице Лыжной сегодня в 17.45, были осмотрены бригадой скорой помощи. Медицинская помощь водителю и пассажиру была оказана на месте ДТП.

Напомним, 9 января, в 17.45 в районе дома №18 по улице Лыжной камневоз врезался в легковой автомобиль. Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Сампо».