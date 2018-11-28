Медики призвали разрешить порно и виагру в домах престарелых

Разрешить смотреть порно, пользоваться секс-игрушками и принимать виагру в домах престарелых призвали специалисты Королевского колледжа Великобритании.

Проанализировав данные исследований Манчестерского университета, они пришли к выводу, что вопросы интимной жизни волнуют пожилых людей в той же степени, что и зрелых, пишет "РЕН ТВ".

По данным опросов, четверть пожилых пар сообщила о том, что они имеют интимную близость не реже одного раза в две недели. Кроме того, более 90% женщин в возрасте старше 80 лет сообщили, что испытывают потребность в сексе. Таким образом, сексологи настаивают на необходимости интимной жизни в пожилом возрасте.

По данным медиков, секс у пожилых людей способствует выработке эндорфинов, стабилизирует давление и помогает в поддержании физической формы. Специалисты не отрицают, что у людей после 60 лет могут наблюдаться некоторые трудности в интимной сфере, но они легко решаются с помощью современных медикаментов.