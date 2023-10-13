Медики работали на месте утреннего ДТП в центре Петрозаводска

Утром 16 октября на набережной Варкауса произошло ДТП.
Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска, утром на набережной Варкауса, в районе улицы Московской, столкнулись два автомобиля.
ДТП произошло при движении в сторону центра, что вызвало большую пробку.
Как отметили в дорожной полиции, на месте происшествия медики осмотрели одного из участников аварии. Пострадавших нет.
Напомним, ранее мы сообщали о массовой дорожной аварии на улице Красноармейской.
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