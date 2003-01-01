Медики рассказали, когда стоит обращаться к психологу

Во Всемирный день психического здоровья медики развеяли мифы и ответили на важные вопросы на щепетильную тему.

Сегодня во всем мире отмечается День психического здоровья. В этот день принято напоминать, что забота о себе и поддержка других не менее важны, чем забота о физическом состоянии тела.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда кажется, что мир рушится, тревога становится постоянным спутником, а привычные радости больше не приносят удовольствия. В такие периоды важно знать, куда можно обратиться за поддержкой. Одно из таких мест — Республиканская психиатрическая больница. «Столица на Онего» расспросила медиков, в чем разница между психологом и психиатром, когда стоит идти к врачу и можно ли сохранить работу, имея диагноз от психиатра.

В Республиканской психиатрической больнице специалисты диспансерного отделения оказывают помощь взрослым и детям из Петрозаводска и Прионежского района. Поликлиника — это целая команда поддержки ментального здоровья. Каждый специалист здесь играет свою важную роль.

— Чтобы попасть к психологу, неврологу или социальному работнику, сначала нужно записаться на прием к врачу-психиатру. Именно он, оценив вашу ситуацию, даст направление к нужному специалисту. Самостоятельно записаться к психологу в этой поликлинике нельзя. Это сделано для того, чтобы убедиться, что вы получите именно тот вид помощи, который вам действительно нужен. Психиатр — как главный врач в команде, который координирует лечение, — рассказали в больнице.

Часто люди путаются, к кому из специалистов обратиться. Консультация психолога полезна, когда вы пережили тяжелое событие (потерю близкого человека, развод, увольнение с работы) и не можете прийти в себя. Также стоит идти к психологу, когда вы постоянно чувствуете тревогу, напряжение, беспомощность или грусть, которые мешают вам работать, учиться и общаться с близкими, если у вас «скачут» эмоции: то злость, то слезы, то раздражение, и вам сложно это контролировать. Еще один симптом — потеря интереса к тому, что раньше радовало, и жизнь кажется серой и бессмысленной. Напрячь должны и проблемы в отношениях с партнером, детьми или коллегами, которые вы не знаете, как решить.

— Психолог помогает справиться с проблемами, которые уходят корнями в жизненные обстоятельства, стресс и эмоциональные реакции. Это специалист по «душевной простуде» или «выгоранию».

К психиатру стоит обращаться, если состояние кажется более тяжелым и странным, и его сложно объяснить обычным стрессом, если появились навязчивые мысли или действия, от которых невозможно избавиться (например, постоянное мытье рук, проверка замков, пугающие образы в голове), если идет нарушение сна (бессонница или постоянная сонливость) и памяти, которые серьезно мешают жить, если тяготит чувство апатии и сниженное настроение, появляются стойкие, но не соответствующие реальности убеждения, например, что за вами следят или вами управляют или галлюцинации, возникают мысли о самоубийстве или причинении вреда себе.

— Психиатр работает с более серьезными заболеваниями, которые часто связаны с изменениями в биохимии мозга. Его помощь так же естественна и необходима, как помощь кардиолога при болезни сердца. Не стоит ее бояться, — поясняют в клинике.

Подробнее о том, какая помощь оказывается во время диспансерного наблюдения, могут ли человека снять с учета и будут ли у него проблемы с работой из-за походов к врачу, читайте в статье.