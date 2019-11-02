Медики рассказали, почему в холода нельзя ходить с голыми щиколотками

Европейская мода на укороченные штаны может не только привести к замерзанию и переохлаждению организма, но и стать причиной ряда серьезных заболеваний.

В том числе сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что климатические условия России сильно отличаются от погоды в Европе, пишет "Российская газета".

Тем не менее эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова считает, что каждый сам в праве выбирать одежду на основе личных ощущений и восприятия температуры. "Если человек мерзлявый, то лучше этого не делать. А тем, кто за собой замечает, что не мерзнет, запрет врачи не накладывают, но не рекомендуют этого делать", - заявила она.

Однако многие медики считают европейская мода губительно может сказаться на здоровье россиян, в первую очередь молодежи. Например, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа отметила, что замерзающие щиколотки могут привести к нарушению кровообращения в ногах.

"Если нарушается кровообращение, естественно нарушается и лимфоотток, так как он идет снизу-вверх. Если лимфоотток нарушен, то естественно у нас очень страдает иммунитет. Нарушение микроциркуляции - раз, нарушение иммунной системы - два, переохлаждение в чистом виде - три", - считает врач-терапевт.

А по мнению председателя Ассоциации медицинских журналистов Виктории Шадеркиной, постоянно мерзнущие ноги могут привести к артрозу и воспалению суставов.