Медики в Карелии борются за жизнь 4 больных коронавирусом, находящихся в крайне тяжёлом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных COVID -19, находящихся на лечении в стационарах.

По данным министра здравоохранения, на сегодняшний день в стационарах проходят лечение 729 больных коронавирусом. Из них 558 находятся в состоянии средней тяжести, 167 – в тяжелом состоянии. Крайне тяжелых больных – 4, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии свободными остаются 21,3 процента свободных коек.

Напомним, что за минувшие сутки в республике выявлено 417 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За время эпидемии в Карелии COVID -19 зарегистрирован у 20 913 человек.