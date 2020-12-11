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Медики в Карелии борются за жизнь 4 больных коронавирусом, находящихся в крайне тяжёлом состоянии

Новости. Общество
11:20, 12 Декабря 2020
фото: Илья Тимин
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных COVID -19, находящихся на лечении в стационарах.

По данным министра здравоохранения, на сегодняшний день в стационарах проходят лечение 729 больных коронавирусом. Из них 558 находятся в состоянии средней тяжести, 167 – в тяжелом состоянии. Крайне тяжелых больных – 4, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии свободными остаются 21,3 процента свободных коек.

Напомним, что за минувшие сутки в республике выявлено 417 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За время эпидемии в Карелии COVID -19 зарегистрирован у 20 913 человек.

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