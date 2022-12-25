Медики в Карелии впервые выполнили сложнейшую операцию пожилому мужчине

Из Республиканской больницы в Петрозаводске 66-летнего пациента с кистой поджелудочной железы выписали на третий день после операции.

Врачи Республиканской больницы им. В.А. Баранова впервые выполнили эндоскопическое трансмуральное дренирование большой кисты поджелудочной железы 66-летнему пациенту.



Об этом на своей странице в социальной сети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



«Благодаря возможностям эндовидео УЗИ перед операцией врачи визуализировали кисту и определили оптимальную методику вмешательства, минимизировав большой травматичный доступ, послеоперационные осложнения. Пациент был выписан уже на третий день после операции», - сообщил министр.



По его словам, в 2022 году на развитие эндоскопической службы выделили более 40 млн рублей. Еще почти 60 млн рублей потратили на покупку эндоскопического оборудования для Республиканской больницы. В том числе 38,9 млн рублей за счет поправок Заксобрания в бюджет Карелии.



Новое эндоскопическое оборудование, в том числе такое, которого раньше не было в больницах Карелии, позволяет применять современные технологии и проводить щадящие операции, отметил Охлопков.



Это современные видеограстроскопы, видеоколоноскопы, видеобронхоскопы. Несомненным преимуществом такого оборудования, подчеркнул министр, кроме малотравматичных операций, является возможность сохранения изображения в цифровом формате и создание врачебного фото- и видеоархива.