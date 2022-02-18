Медиков инфекционной больницы Карелии ждет дисциплинарное взыскание за допущенную тактическую ошибку

В приемном покое Республиканской инфекционной больницы ошибочно отправили домой трех больных, прибывших поступать на лечение из противотуберкулёзного диспансера.

В паблике Минздрава Карелии в ответ на сообщение в соцсети опубликована информация о маршрутизации больных из Республиканского противотуберкулёзного диспансера в Республиканскую инфекционную больницу.

Как стало известно, 20 февраля 28 пациентов разной степени тяжести согласно ранее принятой маршрутизации были переведены из Республиканского противотуберкулёзного диспансера в другие медицинские организации: 23 пациента в Республиканскую инфекционную больницу, 4 пациента по показаниям в Республиканскую психиатрическую больницу, ещё 6 пациентов были выписаны.

Транспортировка пациентов, по информации Минздрава, осуществлялась машинами скорой помощи, последний пациент доставлен из Тубдиспансера в инфекционную больницу около часа ночи 21 февраля.

«Из 23 пациентов, доставленных в Республиканскую инфекционную больницу, 12 человек госпитализированы непосредственно в РИБ, двое больных — в Госпиталь для ветеранов войн и 1 — в роддом им. Гуткина, 6 пациентов — без показаний для госпитализации были отправлены домой, возражений не имели», — сообщается в паблике Минздрава.

По информации ведомства, в связи с тем, что пациенты из тубдиспансера поступили практически одновременно с другими больными по скорой помощи и самообращениями, дежурный врач приёмного покоя допустила тактическую ошибку в трёх случаях.

«За допущенные нарушения маршрутизации и работы приемного отделения дежурный врач и средний медперсонал понесут дисциплинарное взыскание», — сообщили в Минздраве.