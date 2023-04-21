Медиков Карелии поддержат скидкой на билеты на фильм «Вызов»

Медработникам Карелии предоставляют скидку в 50% от цены билета на просмотр фильма «Вызов».

Акция проходит во всех кинотеатрах России, где показывают этот фильм, до 23.59 минут 25 июня.



Медицинские работники получат скидку, если покажут оригинальный документ, удостоверяющий личность.



Акция также распространяется на студентов медицинских вузов и медколледжей, но в ней не могут участвовать обладатели Пушкинской карты.



Об этом сообщили в паблике БСМП Петрозаводска.