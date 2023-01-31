Медицинская помощь максимально приблизится к жителям Октябрьского района Петрозаводска

В общежитии Петрозаводского медколледжа на улице Московской появится фронт-офис смешанного типа: для взрослых и детей, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков отметил, что фронт-офисы врачей создаются в разных районах города. В 2021 году кабинеты врачей появились в ЖК «Скандинавия», в 2022 году – на улице Зелёной.

«В этом году оборудуем медицинские кабинеты в общежитии Петрозаводского медколледжа на улице Московской. Это будет фронт-офис смешанного типа: для взрослых и детей», - сообщил министр Охлопков.

По словам главы ведомства, помещение на Московской выбрали не случайно. Этот район в ближайшее время будет стремительно развиваться. Появится много новых жителей, в том числе молодых семей с детьми.

«Создание таких медицинских подразделений – это, во-первых, максимально доступная медицинская помощь: мы приближаем её к месту жительства. Минздрав Карелии выделит средства для оказания медицинской помощи прикреплённого населения. Во-вторых, за счёт этого дополнительное финансирование на развитие получит и медколледж», - объяснил Михаил Охлопков.