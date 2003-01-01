Медицинский десант будет работать в Медвежьегорске два дня

3 и 4 октября в Медвежьегорске пройдет профилактическая акция «Здоровый город».

В Медвежьегорск приедет бригада врачей из Петрозаводска, рассказали в Минздраве Карелии. В ее составе специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Городских поликлиник №1,2,3, Медвежьегорской ЦРБ, Кондопожской ЦРБ, Центра СПИД Республиканской инфекционной больницы, Российского Красного креста, Республиканского противотуберкулёзного диспансера.

3 октября

Будет работать передвижной флюорограф.

Первый этап диспансеризации, измерение внутриглазного давления, роста, веса, артериального давления.

Экспресс-диагностика сахара, холестерина в крови.

ЭКГ, консультация терапевта, оториноларинголога, эндокринолога, пульмонолога, кардиолога.

Эхокардиография (УЗИ сердца), УЗИ сосудов шеи.

Консультация и экспресс-тест на ВИЧ и гепатит С.

Красный крест научит навыкам родственного ухода.

4 октября:

Будет работать передвижной флюорограф.

Первый этап диспансеризации, измерение внутриглазного давления, роста, веса, артериального давления.

Экспресс-диагностика сахара, холестерина в крови.

ЭКГ, консультация терапевта, уролога, оториноларинголога, эндокринолога, маммолога.

УЗИ молочных желез.

Красный крест научит навыкам родственного ухода.

Мероприятие пройдёт с 10 до 15 часов на базе городского центра культуры и досуга (ул. Дзержинского, 29). Все обследования и консультации – бесплатные. Запись на консультации по тел. 8(814-34) 5-14-75 (Медвежьегорская ЦРБ).