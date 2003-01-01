Медицинский десант будет работать в Медвежьегорске два дня

3 и 4 октября в Медвежьегорске пройдет профилактическая акция «Здоровый город».
В Медвежьегорск приедет бригада врачей из Петрозаводска, рассказали в Минздраве Карелии. В ее составе специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Городских поликлиник №1,2,3, Медвежьегорской ЦРБ, Кондопожской ЦРБ, Центра СПИД Республиканской инфекционной больницы, Российского Красного креста, Республиканского противотуберкулёзного диспансера.
3 октября
Будет работать передвижной флюорограф.
Первый этап диспансеризации, измерение внутриглазного давления, роста, веса, артериального давления.
Экспресс-диагностика сахара, холестерина в крови.
ЭКГ, консультация терапевта, оториноларинголога, эндокринолога, пульмонолога, кардиолога.
Эхокардиография (УЗИ сердца), УЗИ сосудов шеи.
Консультация и экспресс-тест на ВИЧ и гепатит С.
Красный крест научит навыкам родственного ухода.
4 октября:
Будет работать передвижной флюорограф.
Первый этап диспансеризации, измерение внутриглазного давления, роста, веса, артериального давления.
Экспресс-диагностика сахара, холестерина в крови.
ЭКГ, консультация терапевта, уролога, оториноларинголога, эндокринолога, маммолога.
УЗИ молочных желез.
Красный крест научит навыкам родственного ухода.
Мероприятие пройдёт с 10 до 15 часов на базе городского центра культуры и досуга (ул. Дзержинского, 29). Все обследования и консультации – бесплатные. Запись на консультации по тел. 8(814-34) 5-14-75 (Медвежьегорская ЦРБ).