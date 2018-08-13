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Новости. Общество
10:00, 13 Августа 2018

Медицинский центр "Оптима" в Петрозаводске -  уже 3 года на страже вашего здоровья

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Многопрофильный медицинский центр "Оптима" впервые открыл свои двери в августе 2015 года.

И за 3 года плодотворной работы успешно зарекомендовал себя на рынке медицинских услуг Петрозаводска.

Спектр медицинских услуг, который оказывает ММЦ "Оптима", достаточно широк и ориентирован на комплексное решение проблем, связанных с заболеваниями различного характера. Многопрофильность обеспечена работой узких специалистов и создает все условия для комплексного подхода к решению задач, наиболее эффективной диагностики и успешного лечения пациентов.

  • Консультации врачей-специалистов: акушер-гинеколог, уролог, хирург, проктолог, флеболог, сердечно-сосудистый хирург, онколог, маммолог, травматолог-ортопед, терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, нефролог, косметолог, пульмонолог, оториноларинголог, офтальмолог.
  • Все виды анализов
  • Все виды УЗИ
  • Диагностические процедуры
  • Аппаратная и лазерная косметология
  • А также: малоинвазивные операции, планирование и ведение беременности, диагностика и лечение бесплодия, подготовка к ЭКО.

ММЦ "Оптима" отвечает самым современным требованиям и стандартам. Оборудование экспертного класса, высококвалифицированные специалисты, современные технологии, доступные цены, приветливый персонал и уютный интерьер.

В августе в ММЦ "Оптима" действуют специальные предложения на медицинские услуги! Успейте записаться! Подробнее об акциях на сайте Клиники – ММЦ-ОПТИМА.РФ.

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