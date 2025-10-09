Медицинское оборудование поступает в хирургический корпус Петрозаводска по распоряжению Артура Парфенчикова

В городе продолжается масштабное строительство хирургического корпуса Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.
По инициативе главы региона Артура Парфенчикова этот объект был включен в федеральную целевую программу развития Карелии и получил федеральную финансовую поддержку.
Сейчас специалисты монтируют инженерные сети, в том числе, электро- и водоснабжения, и водоотведения, ведут строительно-монтажные работы в подземном паркинге, а также в подземном и наземном переходах, занимаются отделкой помещений. На вертолетной площадке заканчивается устройство покрытия.
В современном семиэтажном здании расположились 12 операционных, в том числе противошоковая, палаты интенсивной терапии и реанимации, диагностические службы, лаборатория.
В Петрозаводск уже доставлены стерилизационное оборудование и медицинские консоли на сумму более 220 миллионов рублей. До конца года ожидается поступление томографа и ангиографа, аппараты МРТ, УЗИ и ИВЛ.
Средства на дальнейшее оснащение хирургического корпуса предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2026 год. После завершения строительства современное медицинское оборудование будет установлено в новых помещениях. Завершить основные строительные работы подготовить хирургический корпус к приему медоборудования Глава республики поручил до конца этого года.