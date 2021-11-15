Медорганизации Карелии получили более 370 единиц современного оборудования в этом году

Министерство здравоохранения Республики Карелия сообщает, что на приобретение медицинской техники направлено свыше 700 млн рублей из федерального бюджета.

В 2021 году в Карелии продолжилось оснащение больниц и поликлиник современным медицинским оборудованием в рамках федеральных проектов и программ, информирует Минздрав.

По нацпроекту «Здравоохранение» на 103,7 млн рублей закупили оборудование для развития онкологической службы республики. Это 14 единиц медицинской техники, включая видеоэндоскопический комплекс, четыре видеогастроскопа, три видеоколоноскопа. Впервые в Карелии появился аппарат для проведения иммуногистохимических исследований методом жидкостной цитологии. Он позволяет не только на ранних стадиях диагностировать у женщин злокачественные новообразования, но и выявлять предрасположенность к ним. В распоряжение специалистов первичных сосудистых отделений поступили 56 единиц оборудования на 61,6 млн рублей, при этом Сегежская ЦРБ получила спиральный компьютерный томограф, Межрайонная больница № 1 Костомукши — аппарат УЗИ и реабилитационное оборудование.

«С помощью нового оборудования мы можем выявлять заболевания на современном уровне. Наличие реабилитационной техники поможет организовать восстановительное лечение пациентов после инсультов, тяжёлых травм головного мозга. Такого вида медицинской помощи ранее в Костомукше не было», — отметил главный врач Межрайонной больницы № 1 Евгений Шубин.

Еще 290 единиц медицинской техники закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения для 22 медицинских организаций республики. Федеральное финансирование в объеме 337,8 млн рублей позволило приобрести томограф (для Городской поликлиники № 4 Петрозаводска), рентгеновский аппарат, три цифровых флюорографа, а также эндоскопическое, операционное, лабораторное и другое диагностическое оборудование.

Так, например, в Пудожскую ЦРБ поступил аппарат ультразвуковой диагностики.

«Это аппарат высокого класса. Специалисты используют новый УЗИ для исследования органов брюшной полости и грудной клетки, малого таза, щитовидной железы, молочных желез, периферических лимфоузлов, мягких тканей. Можно выполнять акушерские исследования на разных сроках беременности, диагностику заболеваний сердца и магистральных сосудов. Теперь мы также имеем возможность выполнять более информативные УЗИ-исследования у детей первого года жизни», — рассказал главный врач Пудожской ЦРБ Леонид Цуканов.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 100 млн рублей выделено Республиканской больнице им. В. А. Баранова и Детской республиканской больнице. Парк оборудования РБ пополнился высокотехнологичной аппаратурой для лечения болезней сердечно-сосудистой системы. ДРБ оснастила видеоэндоскопической техникой интегрированную операционную.

Кроме того, в этом году учреждения здравоохранения получили 20 машин скорой помощи и 63 санитарных автомобиля.