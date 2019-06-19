Медорганизациям Карелии дадут 700 млн рублей на развитие

Эти средства предполагается выделить в рамках национального проекта "Здравоохранение" на оснащение медицинских учреждений необходимой техникой.

Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков у себя на странице в соцсети.

"Продолжаем оснащение медицинских организаций Карелии современным оборудованием, на эти цели в 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" направляется более 703 млн рублей, из них 466 млн рублей - средства федерального бюджета, 237 млн рублей – средства бюджета республики", - сообщил Парфенчиков.

Какие медицинские центры смогут обновить технику в рамках данной программы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".