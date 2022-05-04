Медпункт открыли в затопленной деревне Карелии

Жителям деревни Вилга, где подтопило 30 домов, окажут медицинскую помощь

Как сообщается в паблике Республиканской больницы им. Баранова, в деревне Вилга для оказания медицинской помощи населению организован медпункт. В составе бригады работают фельдшер врачебной амбулатории из поселка Шуя и водитель.

Напомним, сегодня рано утром уровень воды в реке Вилга резко поднялся. В результате возникла угроза подтопления 20-и дачных приусадебных участков и 30- строений - из них 20 дачных жилых домов.