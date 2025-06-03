Медработников в городе Лахденпохья наградили в честь профессионального праздника

Лучшим сотрудникам районной больницы вручили благодарственные письма.

В преддверии Дня медицинского работника в городе Лахденпохья поздравили врачей, медсестер, фельдшеров и младший медперсонал районной больницы. Глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова и ведущий консультант по вопросам занятости Кадрового центра Алеся Мехнина поблагодарили медиков за их труд.

«Ваша работа — это не просто профессия, это настоящее призвание. Спасибо вам за преданность делу, за терпение и внимание к пациентам, за ежедневную заботу о нашем здоровье!» — сказала Оксана Жесткова.

На встрече также обсудили планы по развитию здравоохранения в районе. Уже началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Мийнала, запланирован ремонт еще двух ФАПов. В поселке Хийтола в скором времени приступят к строительству социально-культурного центра, в котором разместится и современная амбулатория. Подрядчик для выполнения работ уже определен.

Но больше всего в районе ждут строительства нового больничного комплекса в городе Лахденпохья. Проект, который разрабатывался на протяжении двух лет, находится на выходе из госэкспертизы.

«Мы знаем, что этот проект на особом контроле у руководства республики, и очень надеемся, что в ближайшие годы в нашем районе появится современная больница с поликлиникой. А мы со своей стороны готовы помочь с подбором кадров. Новые комфортные здания, новое оборудование — все это очень важно. Но лечит людей все равно не техника, а добрые, чуткие руки врача. Хочется еще раз выразить огромную благодарность всем, кто посвятил себя самой благородной в мире профессии — медицине. С праздником!» — добавила Алеся Мехнина.

За добросовестный труд лучших работников больницы наградили благодарственными письмами администрации Лахденпохского района. В их числе заведующая ФАПом в поселке Лумиваара Марина Каковка, участковый врач-терапевт Екатерина Окорокова, медицинская сестра Александра Тимофеева. Напомним, что День медицинского работника в этом году отмечается в России 15 июня.