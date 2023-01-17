Медсестра из Петрозаводска с 30-летним стажем работы ушла добровольцем на Донбасс

В соцсети рассказали историю медсестры, которая четыре месяца прослужила добровольцем на фронте.

В паблике «Республиканская больница имени В.А.Баранова» рассказали историю Эльвиры Филатовой, медицинской сестры нейрохирургического отделения Республиканской больницы им.В.А.Баранова.



Сотрудник с более чем тридцатилетним стажем работы по своей специальности после начала СВО добровольно обратилась в военкомат, чтобы заключить контракт на полгода, и после подготовки на четыре месяца поехала работать по специальности.



«Как рассказывает Эльвира Владимировна, она проходила стажировку в Ростовском медицинском отряде особого назначения (МОСН), который дислоцировался в Донецке, служила в отдельном медицинском батальоне в составе дивизии, работала медицинской сестрой госпитального взвода. Работать приходилось в разных условиях. Медицинская часть, в которой служила Эльвира Владимировна, разворачивались и в населенных пунктах, и рядом с ними, в зданиях относительно приспособленных под развертывание госпиталя, таких как поселковая амбулатория, и в таких не приспособленных помещениях, как школа или полуразрушенное административное здание», - говорится в сообщении паблика.



В частности, медсестра вспоминает, что иногда приходилось разворачиваться на расстоянии десяти километров от линии соприкосновения, привыкая к звукам близких разрывов снарядов.



«Эльвира Владимировна работала с такими же как она сама медиками-добровольцами. Ее отдельный медицинский батальон был этапом эвакуации, где оказывалась квалифицированная медпомощь раненым, больным и травмированным – извлечение осколков, ампутации конечностей, перевязки после операций, лечение травм и соматических заболеваний. Все пациенты, с заболеваниями или ранениями, с которыми можно было справиться в течении десяти дней, оставались в медбате, остальные отправлялись дальше на лечение в разные госпитали», - сказано в сообщении.



В обязанности Филатовой входило оказание помощи раненым, травмированным и больным: обезболивание, перевязки, введение антибиотиков, инфузионная терапия и тому подобные процедуры, а также подготовка раненых к эвакуации.



«Рабочий день – ненормированный, иногда смены длятся с шести утра до полуночи по нескольку дней подряд. Медики оказывают помощь как военнослужащим Российской армии и мирному местному населению, так и военнослужащим ВСУ, не разделяя тех, кто нуждается в медицинской помощи, на своих и чужих», - говорится в сообщении паблика.



Сейчас она вернулась на работу в свое отделение в больнице, но уже ждет нового назначения в зону СВО.