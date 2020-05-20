Медсестра из Тулы, борющаяся с COVID-19, пришла на работу в купальнике (ФОТО)

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.

Случай вызвал бурные дискуссии – региональный минздрав вынужден был отреагировать на множественные комментарии в соцсетях, пишет "Российская газета".

За несоблюдение требований к медицинской одежде к медсестре "применено дисциплинарное взыскание". Девушке сделали замечание за нарушение этих требований.



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Сама она объяснила свои действия тем, что в костюме очень жарко и душно. Как известно, медики, работающие в "красной зоне", вынуждены весь день находиться в защитной одежде. Девушка нашла вроде бы выход, уверенная, что костюм не столь прозрачен. К тому же она была не в нижнем белье, а в купальнике.

Досталось не только находчивой девушке – с персоналом госпиталя провели беседу и разъяснили необходимость строго соблюдать "санитарный дресс-код".