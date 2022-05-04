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Медсестра станции переливания крови в Карелии отметила 100-летний юбилей

Новости. Общество
08:00, 06 Мая 2022
фото: со страницы главы Минздрава Михаила Охлопкова

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В четверг, 5 мая, медицинская сестра Республиканской станции переливания крови сегодня Александра Ильинична Анисимова отметила 100-летний юбилей.

Как сообщается на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, в 1941 году она пришла работать на станцию операционной санитаркой. После окончания специальных курсов стала медсестрой, позднее, закончив фельдшерско-акушерскую школу, получила должность старшей операционной медсестры.

В годы Великой Отечественной войны коллективом станции, в котором самоотверженно трудилась и Александра Ильинична, проведена колоссальная работа по обеспечению донорской кровью военных лечебниц, спасены жизни многих раненых бойцов.

Александра Анисимова, которая сама стала почетным донором, 37 лет отдала станции переливания крови, ушла на заслуженный отдых в 1978 году.

Михаил Охлопков поздравил Александру Ильиничну с юбилеем и приближающимся праздником 9 Мая, пожелав ей желаю крепкого здоровья, мира и благополучия.

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