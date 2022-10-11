Медучреждения Карелии ждут запасников, не успевших пройти медосмотр в октябре

Продлен срок для прохождения медосмотра жителей Карелии, находящихся в запасе, сообщили в правительстве республики.

До 1 декабря продлен срок, в течение которого жители Карелии, пребывающие в запасе, могут пройти медицинский осмотр. Соответствующий приказ подписан Минздравом Карелии и Военным комиссариатом республики.

В региональном правительстве напомнили, если у запасника ухудшилось здоровье из-за ранее имевшегося заболевания, появились новые хронические болезни, есть острые состояния, влекущие временную негодность к службе, то для него сохраняется возможность пройти медицинское освидетельствование в поликлинике по месту жительства. Таким образом он может решить вопрос об изменении категории годности.

Для этого сначала нужно обратиться в военкомат. Фельдшер военкомата рассмотрит заявление и выдаст направление в поликлинику. По результатам осмотра врачом, который при необходимости назначит обследование, военно-врачебная комиссия примет решение о наличии у гражданина определенной категории, которая соответствует его состоянию здоровья.

Ранее военком Карелии разъяснил вопросы прохождения медкомиссии при частичной мобилизации.