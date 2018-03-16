Медучреждения Петрозаводска приглашают на дни открытых дверей

Врачи ответят на вопросы пациентов уже завтра.

В субботу, 17 марта, с 10 до 15 часов в учреждениях здравоохранения Петрозаводска пройдут дни открытых дверей.

Городская поликлиника № 2 (ул. Володарского, 14), Городская поликлиника № 4 (ул. Нойбранденбургская, 1) и Городская детская больница (ул. Кирова, 21) приглашают посетить центры здоровья, ознакомиться с их работой, пройти аппаратное обследование на наличие факторов риска развития заболеваний, получить консультации специалистов по сохранению и укреплению здоровья.

В Городской детской больнице будет работать также Клиника, дружественная к молодежи: специалисты ответят на вопросы родителей и детей о профилактике заболеваний, формировании приверженности к ведению здорового образа жизни; проведут прием врачи ортопед-травматолог, детский кардиолог, оториноларинголог и гастроэнтеролог.

В Центре медицинской профилактики Республики Карелия на базе Городской поликлиники №1(пр. Лесной, 40) специалисты проконсультируют посетителей по вопросам профилактики заболеваний, выполнят скрининговые обследования, проведут занятия в профильных школах пациентов.

В Центре СПИД Республиканской инфекционной больницы (ул. Виданская, 17-а) можно пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию инфекциониста.

Для жителей микрорайона Соломенное в филиале Городской поликлиники №3 будут организованы профилактические мероприятия, прием врача общей практики, эндокринолога и невролога.