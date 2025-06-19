Медведь напал на людей и собак в окрестностях Петрозаводска

Инцидент с диким зверем произошел в 50 метрах от дороги из Петрозаводска на Лососинное.

Медведь напал на собак, которых выгуливали петрозаводчане возле дороги на Лососинное из столицы Карелии. Информация об этом появилась сегодня, 21 июня, в соцсетях.

Петрозаводчанка Анастасия, чьи собаки подверглись нападению медведя, рассказала «Столице на Онего» подробности происшествия.

Произошло все на отворотке в лес в районе 12 километра дороги Петрозаводск — Лососинное. По словам девушки, они с мужем регулярно выгуливают там своих собак, Герата и Сару, подальше от людей, чтобы животные могли спокойно побегать.

— Мы от трассы отошли метров 50, наверно, собак отпустили с поводков, они побежали вниз с горки в сторону леса по дорожке. И буквально через минуту-две услышали лай, визг и что-то непонятное. Мне показалось, что я слышала разговоры людей, муж сказал, что не слышал, но оба слышали, как будто пилят где-то недалеко совсем. Слышали это впервые там, — рассказала нам Анастасия.

Девушка предположила, что неизвестные вальщики могли спугнуть медведя. До этого никаких подобных инцидентов в этом месте не случалось.

— В общем, услышали лай, визг и рванули туда. Я подумала, может, там собаки чужие, может на внедорожнике туда спустился кто-то, а далеко не видно. И буквально через доли секунды из-за угла вижу картину: вылетают собаки наши, а между ними медведь. Муж сказал: «беги», я развернулась, крикнули собак и побежали, — рассказала Анастасия.

Одна из собак побежала в сторону леса, другая — за людьми. Когда муж девушки обернулся, медведя он не увидел. Зверь людей преследовать не стал.

На дороге едва не случилась другая беда — Герат метнулся на проезжую часть и едва не попал под машину. К счастью, ее водитель вовремя среагировал. Петрозаводчане поместили собак в машину — Сара через лес выбежала к людям — и отъехали подальше от этого места, ближе к городу.

— Уехали, остановились на месте, где чаще всего гуляем, осмотрели собак, увидели только, что у Геры язык укушен чуть-чуть, решили, что прикусил. Пошли еще погуляли, но недалеко, и когда обратно шли, то заметили, что что-то не так над хвостом у поясницы. Там рваная рана оказалась, сантиметров 10-15 параллельно пояснице. Как в клинике после осмотра сказали, кожа сильно дёрнута — карманы большие, но мышцы не задеты, — сказала девушка. — На грудине увидели следы крови, пока ждали хирурга, после бриться оказалось, что от когтей 4 колотые раны. Глубокие, но тоже не задеты мышцы.

По ее словам, пострадавшей собаке в ветклиника оказали помощь.

- Главное, что все живы и почти здоровы. Испугалась, конечно, и за супруга, и за собак. Да и очень неожиданно было. Понятно, что в лесу живут дикие животные, но неожиданно было увидеть настолько близко. Когда гуляем, всегда смотрим и слушаем внимательно и в случае чего уходим, — объяснила петрозаводчанка.

Анастасия подчеркнула, что медведя на то, чтобы выйти так близко к дороге, наверняка подтолкнули сами люди, вырубающие окрестные леса. При этом она заметила, что недавно в СНТ «Педагог», расположенном недалеко, также видели медведя. Возможно, тот же зверь гулял возле газораспределительной станции возле дороги, а также на одном из местных озёр.