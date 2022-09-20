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Медведь отобрал урожай у дачников в Карелии

Новости. Общество
10:09, 22 Сентября 2022
фото: © James R. White / iStock

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В Прионежском районе косолапый пробрался на дачный участок и съел ягоды и фрукты.

СНТ «Урозеро» Прионежского района посетил медведь. Он пробрался на дачный участок и сломал забор. Косолапый не оставил без внимания и урожай хозяев: от души полакомился смородиной, черноплодкой, сливами и яблоками. Об этом сообщили в Минприроды Карелии.

По данным министерства, это не единичный случай. Жители Кондопожского, Сегежского, Сортавальского и Прионежского районов республики стали замечать медведей, которые выходят к дачным участкам. Животных привлекает урожай: яблоки, груши, вишни, сливы, черноплодная рябина. Минприроды Карелии предупреждает жителей районов о том, что осенью медведи будут наведываться к ним на бесплатное угощение.

«Что необходимо сделать, чтобы медведь не пришел к вам в гости? Убрать с участка весь урожай — тогда медведю ничего не останется, кроме как уйти восвояси в лес. Не оставлять на участке мусор и съедобные отходы», — советуют в ведомстве.

Обнаружив медведя, сообщите в Минприроды Карелии по дежурному телефону: 79-67-34.

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