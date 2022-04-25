Медведь попал в объектив фотоловушки в заповеднике Карелии

В заповеднике «Костомукшский» фотоловушка зафиксировала визит медведя.

Медведь оказался в кадре фотоловушки, установленной в заповеднике «Костомукшский». Кадры визита дикого зверя опубликованы в сообществе учреждения в соцсети.

Хищник приблизился к фотоловушке, обнюхал ее и удалился.

«Посмотрите, какой гигант попал в объектив новой фотоловушки. И кстати, это не первый случай, когда он выступает в роли фотомодели. Изображения этого крупного медведя можно увидеть в книге „Wild brown bear“, изданной в 2016 году», — сообщили сотрудники заповедника.